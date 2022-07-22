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COVID-19： 昨日新增痊愈872例 全国尚有14 026名患者在接受治疗
2022 年 7月 22 日 星期五 09:32

COVID-19： 昨日新增痊愈872例 全国尚有14 026名患者在接受治疗

哈通社/努尔苏丹/7月22日 -- 过去24小时，全国有872名COVID-19患者痊愈。

据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至1 298 633 人。

全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市- 180,阿拉木图市 - 568,奇姆肯特市 - 0,阿克莫拉州- 0,阿克托别州- 0,阿拉木图州 - 30,杰特苏州- 13,阿特劳州- 0,东哈州 - 12,阿拜州 - 0,江布尔州 – 33,西哈州- 0,卡拉干达州 - 18，乌勒套州 - 6,库斯塔奈州 - 6,克孜勒奥尔达州 - 0,曼格斯套州 - 0,巴甫洛达尔州 - 5,北哈州- 0,

此外，根据卫生部发布的消息，当前全国有14 026名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中， 1 206人住院接受治疗， 12 820人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，25人的病情严重。

其中5人病情危重，3名患者需要借助呼吸机辅助呼吸。

根据此前报道，过去24小时哈萨克斯坦新增经PCR确诊的COVID-19病例2480例。

【编译：阿依波塔】


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