2022 年 8月 23 日 星期二 08:51

COVID-19: 全国单日新增328例确诊病例和808例痊愈病例

哈通社/努尔苏丹/8月23日--过去24小时，全国新增328例新冠确诊病例和808例自新冠痊愈病例。

据哈萨克斯坦新冠新冠防控跨部门委员会消息，过去24小时，哈萨克斯坦新增经PCR检测确诊的COVID-19病例328例。

相比之下，前一天新增的新冠确诊病例为478例。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市- 70, 阿拉木图市- 40, 奇姆肯特市 – 2, 阿克莫拉州 – 23, 阿克托别州 – 8, 阿拉木图州- 6, 杰特苏州- 10, 阿特劳州 - 6, 东哈州 - 9, 阿拜州 - 2, 江布尔州 - 4, 西哈州- 26, 卡拉干达州 - 74, 乌勒套州 - 1, 库斯塔奈州 - 20, 曼格斯套州 - 12, 巴甫洛达尔州 - 12, 北哈州 - 2, 突厥斯坦州 - 1。

同时，过去24小时，哈萨克斯坦有808人自COVID-19中康复。

自新冠大流行于2020年爆发至今，哈萨克斯坦全国累计新冠感染病例1 384 355 例，其中有 1 349 996人痊愈。

【编译：阿依波塔】