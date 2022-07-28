转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
天气预报:
努尔-苏丹: 1 °С
阿拉木图: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз

    • COVID-19：全国昨日新增3 175例确诊病例

    2022 年 7月 28 日 星期四 08:50

    哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例3 175例。

    自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 341 265例。

    过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：、

    努尔苏丹市- 915,阿拉木图市- 767,奇姆肯特市– 127,阿克莫拉州– 104,阿克托别州– 47,阿拉木图州- 92,杰特苏州 - 123,阿特劳州- 73,东哈州 - 27,阿拜州- 48,江布尔州- 94,西哈州- 56,卡拉干达州 - 355,乌勒套州- 30,库斯塔奈州 - 59,克孜勒奥尔达州 - 81,曼格斯套州- 40,巴甫洛达尔州 - 66,北哈州 - 41,突厥斯坦州 - 30

    此外，过去24小时，全国有1 409名COVID-19患者痊愈。

    全国各地区痊愈患者分布情况为：

    努尔苏丹市 - 565, 阿拉木图市 - 647, 阿拉木图州 - 9, 杰特苏州 - 53, 阿特劳州 - 12, 阿拜州 -16, 江布尔州 – 19, 卡拉干达州 - 32, 克孜勒奥尔达州 - 19, 曼格斯套州 - 23, 巴甫洛达尔州 - 3, 突厥斯坦州 - 11.

    据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至 1 305 043 人。
    #哈萨克斯坦 #医疗卫生 #新型冠状病毒
    Новости по теме
    焦点
    1 土耳其、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦签署塔什干宣言
    2 8月2日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
    3 阿斯塔纳国际金融中心税收政策已与国际标准接轨
    4 中国已正式接任联合国安理会8月轮值主席
    5 上半年全国共有近30万人实现就业