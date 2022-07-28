2022 年 7月 28 日 星期四 08:50

COVID-19：全国昨日新增3 175例确诊病例

哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例3 175例。

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 341 265例。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：、

努尔苏丹市- 915,阿拉木图市- 767,奇姆肯特市– 127,阿克莫拉州– 104,阿克托别州– 47,阿拉木图州- 92,杰特苏州 - 123,阿特劳州- 73,东哈州 - 27,阿拜州- 48,江布尔州- 94,西哈州- 56,卡拉干达州 - 355,乌勒套州- 30,库斯塔奈州 - 59,克孜勒奥尔达州 - 81,曼格斯套州- 40,巴甫洛达尔州 - 66,北哈州 - 41,突厥斯坦州 - 30





此外，过去24小时，全国有1 409名COVID-19患者痊愈。

全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 565, 阿拉木图市 - 647, 阿拉木图州 - 9, 杰特苏州 - 53, 阿特劳州 - 12, 阿拜州 -16, 江布尔州 – 19, 卡拉干达州 - 32, 克孜勒奥尔达州 - 19, 曼格斯套州 - 23, 巴甫洛达尔州 - 3, 突厥斯坦州 - 11.

据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至 1 305 043 人。



