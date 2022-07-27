COVID-19：全国昨日新增2 684例确诊病例

哈通社/努尔苏丹/7月27日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例2 684例。
自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 338 090例。
过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：
努尔苏丹市- 864,
阿拉木图市- 505,
奇姆肯特市– 84,
阿克莫拉州– 89,
阿克托别州 – 33,
阿拉木图州 - 73,
杰特苏州- 74,
阿特劳州 - 68,
东哈州 - 20,
阿拜州 - 43,
江布尔州 - 81,
西哈州 - 52,
卡拉干达州 - 379,
乌勒套州 - 41,
库斯塔奈州 - 49,
克孜勒奥尔达州 - 102,
曼格斯套州 - 34,
巴甫洛达尔中- 49,
北哈州- 24,
突厥斯坦州-20。
此外，过去24小时，全国有1 314名COVID-19患者痊愈。
全国各地区痊愈患者分布情况为：
努尔苏丹市 - 498,
阿拉木图市 - 522,
阿拉木图州 - 39,
杰特苏州 - 56,
阿特劳州 - 11,
阿拜州 - 10,
江布尔州 – 27,
卡拉干达州 - 68,
乌勒套州- 6,
克孜勒奥尔达州- 53,
巴甫洛达尔州 - 11,
突厥斯坦州-13 。
据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至 1 303 634 人。