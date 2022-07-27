2022 年 7月 27 日 星期三 08:45

COVID-19：全国昨日新增2 684例确诊病例

哈通社/努尔苏丹/7月27日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例2 684例。

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 338 090例。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市- 864,

阿拉木图市- 505,

奇姆肯特市– 84,

阿克莫拉州– 89,

阿克托别州 – 33,

阿拉木图州 - 73,

杰特苏州- 74,

阿特劳州 - 68,

东哈州 - 20,

阿拜州 - 43,

江布尔州 - 81,

西哈州 - 52,

卡拉干达州 - 379,

乌勒套州 - 41,

库斯塔奈州 - 49,

克孜勒奥尔达州 - 102,

曼格斯套州 - 34,

巴甫洛达尔中- 49,

北哈州- 24,

突厥斯坦州-20。

此外，过去24小时，全国有1 314名COVID-19患者痊愈。

全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 498,

阿拉木图市 - 522,

阿拉木图州 - 39,

杰特苏州 - 56,

阿特劳州 - 11,

阿拜州 - 10,

江布尔州 – 27,

卡拉干达州 - 68,

乌勒套州- 6,

克孜勒奥尔达州- 53,

巴甫洛达尔州 - 11,

突厥斯坦州-13 。

据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至 1 303 634 人。