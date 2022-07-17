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COVID-19：全国新增1546例阳性 413人痊愈
2022 年 7月 17 日 星期日 09:52

COVID-19：全国新增1546例阳性 413人痊愈

哈通社/努尔苏丹/7月17日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例1546例，同时有413名患者痊愈。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市 - 489,阿拉木图市 - 520,奇姆肯特市 – 98,阿克莫拉州 – 25,阿克托别州 – 10,阿拉木图州 - 82,阿特劳州 - 27,东哈州 - 17,江布尔州 - 58,西哈州 - 17,卡拉干达州 - 74,库斯塔奈州 - 19,克孜勒奥尔达州 - 45,曼格斯套州 - 20,巴甫洛达尔州 - 11,北哈州 - 16,突厥斯坦州 - 18.

于此同时，全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 72,阿拉木图市 - 293,阿拉木图市 - 44,巴甫洛达尔州 - 4,

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 316 567例，其中痊愈人数为1 295 438人。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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