Coursera首席执行官与哈萨克斯坦高校就“Coursera哈萨克文”项目举行座谈会

哈通社/阿斯塔纳/6月12日--美国大型教育科技公司Coursera首席执行官杰夫·玛吉昂卡尔于11日在阿斯塔纳同参与“Coursera哈萨克文”项目的国内25所高校校长、副校长和学生代表举行了座谈。与会者就试点项目的初步成果展开热烈讨论。

哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克、“为哈萨克斯坦人民”公共基金会主席波拉特·扎米舍夫以及BMG Upskill公司总裁热阿宛·肯杰汗吾勒出席了在阿斯塔纳信息技术大学总楼举行的座谈会。

玛吉昂卡尔分享了他对科技进步为教育和劳动力市场带来的机遇、创新和革新的想法。

-我们很高兴与哈萨克斯坦科学和高等教育部合作推出此项目，以培养大学生重要技能，使他们在数字经济中茁壮成长。这个合作项目的初步成果证明了哈萨克斯坦市场对教育课程和相关服务的需求，同时也作为一个有效的模式，展示了政府和高等教育系统如何通过Coursera向所有学生传授专业技能。-玛吉昂卡尔说。

-当前，全球化和数字化的加深导致全球劳动力市场竞争越发激烈，这要求我们建立一个开放和富有竞争力的国家教育体系。在“Coursera哈萨克文”项目框架下，我们开始将世界顶尖教授学者的课程翻译成哈萨克语。对于我们祖国的未来、母语的潜力以及提高教育质量而言，这是一项非常重要且有意义的举措。-萨亚萨特·努尔别克表示。

据统计，截至目前，在“Coursera哈萨克文”项目框架下已有654门课程翻译成了哈萨克语，并免费提供给了25所国内高校的在校生。

Coursera是一家大型的在线教育科技公司，由美国斯坦福大学两名计算机科学教授创办。它旨在与世界顶尖大学合作，提供网络公开课程。Coursera的首批合作院校包括斯坦福大学、密歇根大学、普林斯顿大学和宾夕法尼亚大学等美国知名学府。在哈萨克斯坦，Coursera的官方合作伙伴是BMG Upskill公司，该公司推出了COURSERA-QAZAQSTAN平台，并在多所区域高校设立了Coursera中心。

【编译：阿遥】