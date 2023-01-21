起亚汽车在哈国部署CKD生产线 托卡耶夫总统为其剪彩

2023 年 1月 21 日 星期六 , 20:00

哈通社/阿斯塔纳/1月21日 – 正在对库斯塔奈州进行视察的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫1月21日参访位于该州的哈萨克斯坦重要汽车生产企业——阿鲁尔（Allur）集团汽车制造厂，并出席了该工厂的起亚（Kia）汽车小规模网络化生产项目(CKD)的启动仪式。

根据该工厂负责人的介绍，阿鲁尔汽车集团库斯塔奈州汽车制造厂在2022年共生产了总价值达6140亿坚戈的产品。其中出口产品总价值达到了215亿坚戈。目前该工厂共有2000多名工人。

阿鲁尔汽车制造厂新上线的汽车生产线将负责生产Kia Sportage型号的车型。

所谓的CKD，属于一种小型的汽车制造体系，能够独立完成一款车型的车身焊接、涂装和全车装配等各项技术工作。在独联体范围内，起亚公司目前仅在哈萨克斯坦部署了该技术。

托卡耶夫总统听取了关于该生产项目的详细汇报，并试驾了一台由CKD完成装配的Kia Sportage原型车，并在车身上留下了祝福语签名。

在随后对工厂进行的详细视察过程中，托卡耶夫总统还与工厂内的工人们会面，并对其中的年轻工人们表达了支持。

- 说实话，工厂非常棒。工作环境整洁有序，生产文化非常先进。我刚刚看到了已经生产出来的Кіа Sportage汽车，汽车的质量很好，我相信国民将会非常欢迎这款汽车。未来，我们会吸引更多的投资，让这家工厂实现进一步的扩张。我相信，这家企业的未来是不会有任何问题的。我们非常重视青年的发展，因此一切都会很好。- 托卡耶夫总统说。

工厂代表表示，今年还将部署用于生产Kia Cerato的CKD生产线。为此，工厂已经开始与负责培训相关专业人员的机构进行了合作，并正在建设一个可容纳250名学员的全新现代化校园式宿舍楼，解决参与培训的职业学校学生实习期间的住宿问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】