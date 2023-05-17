ChatGPT创始人出席国会听证会 呼吁加强对人工智能技术监管

哈通社/阿斯塔纳/5月17日--据中新社报道，美国人工智能技术公司OpenAI首席执行官阿尔特曼当地时间16日出席国会参议院一委员会听证会，呼吁政府应加强对人工智能技术监管。

OpenAI去年发布了聊天机器人程序ChatGPT。ChatGPT能够通过理解和学习人类语言来进行对话，甚至撰写文案等。ChatGPT发布后立刻引发各界关注。有教育工作者担心ChatGPT会导致学生在完成作业时作弊，也有专家担忧ChatGPT会误导公众、违反版权保护法规等。

当天的听证会在参议院司法委员会下属的隐私、技术和法律委员会举行。在听证会开始时，参议员布卢门撒尔播放了由ChatGPT撰写、并通过人工智能声音程序朗读的发言稿，与其本人声音非常相似。

布卢门撒尔表示，尽管ChatGPT此次撰写的发言稿与其本人立场一致，但仍可被利用，产生“令人恐惧”的结果。

对于人工智能技术，阿尔特曼表示，政府监管、干预对于降低人工智能工具所带来的风险至关重要。政府可成立监管机构，向人工智能公司发放牌照，如不符合相应安全标准，则吊销牌照。

阿尔特曼强调，人工智能技术将以不可预测的方式改变社会，甚至给世界带来“严重危害”，因此监管至关重要。

对于人工智能技术对人类工作机会的影响，阿尔特曼表示，政府需与企业合作决定如何控制人工智能技术对就业机会的影响。

-当前的一些工作确实会被人工智能技术取代，但同时也会创造新的就业机会。-他说。