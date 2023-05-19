ChatGPT推出IOS版应用程序

哈通社/阿斯塔纳/5月19日 —— 据外媒综合报道，OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂（Mira Murati）发推文称，该公司周四在苹果应用商店（Apple App Store）推出了IOS版本的ChatGPT应用。

据了解，用户目前只能在美国可免费下载ChatGPT的首款官方移动应用，但在未来几周扩展到其他国家。

OpenAI首席技术官表示，Android的版本也会很快推出。

值得一提的是，ChatGPT之前只能在OpenAI网站上使用，以及通过构建第三方应用的应用介面来使用。当前上架的官方移动应用与目前网站的免费模型一样，也是基于 GPT-3.5 构建，界面简洁，只有黑底白字和白底黑字两种模式。GPT-4 也只有在你每月为 ChatGPT Plus 支付 20 美元时才能访问。

ChatGPT手机应用带来的最大变化是你现在可以与聊天机器人交谈，而不仅仅是打字。OpenAI 添加了其语音识别系统 Whisper，该公司声称该系统达到了英语的“人类水平的鲁棒性和准确性”。这可能会给与 ChatGPT 的交互带来不同的感觉，并可能鼓励人们更频繁地求助于它以获得 AI 回答。

据悉，ChatGPT的全球访问量为17.6亿次，已达到谷歌的2%，相比网页端，ChatGPT在移动端的潜在影响其实更大。根据data.ai统计，相比1月，2月必应搜索App下载量猛增8倍，而谷歌APP下载量下降2%。