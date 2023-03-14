哈萨克斯坦代表团参加CERAWeek-2023国际能源会议

哈通社/阿斯塔纳/3月14日--据能源部新闻处消息，日前，由能源部部长波拉特·阿克硕拉科夫率领的哈萨克斯坦代表团参加了在休斯顿（美国）举行的CERAWeek-2023国际能源会议。

会议期间，哈萨克斯坦代表团全程参与全球能源领域热点问题相关讨论。波拉特·阿克硕拉科夫同阿尔及利亚能源部长穆罕默德·阿尔卡布和国际能源论坛秘书长约瑟夫·麦克莫尼格尔共同主持“能源部长对话”小组会议并发言。

发言中，波拉特·阿克硕拉科夫向与会者就国内石油和天然气行业现状及其现代化规划，哈萨克斯坦招商引资政策，引入改进版示范性合同过程，开发可再生能源，国家工业石化技术园建设，以及石油天然气行业去碳化计划等做了详细介绍。

在CERAWeek-2023会议期间，哈萨克斯坦代表团与雪佛龙、埃克森美孚、壳牌、埃尼等国际大型能源公司高层进行双边会晤。同时与美国总统气候问题特别代表约翰·克里、标普全球副主席丹尼尔·耶金、美国负责能源资源的助理国务卿杰弗里·派亚特和美国财政部助理部长伊丽莎白·罗森伯格等举行会谈，讨论能源领域双边合作现状和进一步发展前景。

【编译：阿遥】