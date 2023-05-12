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马斯克称已为推特聘请到接替他的新CEO
2023 年 5月 12 日 星期五 , 14:43
哈通社/阿斯塔纳/5月12日--美国《纽约时报》11日报道，推特现任首席执行官(CEO)埃隆·马斯克当地时间11日宣布，他已为推特公司聘请到一位新的CEO，并称«她将在约6周后开始工作»。
马斯克11日在社交媒体推特上发文称，他已经为推特找到了一位新的首席执行官。虽然马斯克没有透露具体姓名，但暗示了这位新CEO是一位女性，因为他在推文中说«她将在约6周后开始工作！»。
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