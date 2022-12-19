马斯克在推特发起投票：我是否应辞去推特CEO，由网友决定

2022 年 12月 19 日 星期一 , 12:56

哈通社/阿斯塔纳/12月19日--时间12月19日早上5时20分，推特CEO埃隆·马斯克在该平台发起投票，询问其是否应辞去推特CEO一职，他还表示，此次投票结果将决定其去留。

据中国央视网报道，截至发稿（阿斯塔纳时间19日上午8时许），已有超过680万推特用户做出他们的选择，此时距离投票结束还有9个小时时间，目前选择马斯克«去»比«留»的百分比略高。

在马斯克发布上述投票之后，他又接连发布了回应相关问题的推文，其中一条表示，«那些想要权力的人是最不值得拥有权力的人。»

在今年收购推特后，马斯克于10月27日正式成为推特CEO。11月16日，马斯克曾表示，他将逐渐减少花费在推特上的精力，并最终为推特找到一位新CEO。

此外，这也不是马斯克第一次在推特发起投票引起话题。11月18日，马斯克在推特上宣布将恢复一些此前被封禁的推特账号，但备受争议的美国前总统特朗普的账号不在其中。不过，他随后发起了一轮关于是否恢复特朗普账号的投票，最终显示有超1500万人次参与投票，其中支持解封的人占比接近52%。11月19日，马斯克宣布将解封特朗普的推特账号。