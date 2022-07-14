2022 年 7月 14 日 星期四 19:56

研究：奥密克戎亚型BA.5传播能力高3成

哈通社/东京/7月14日 —— 据共同社报道，近期新冠感染人数骤增是因奥密克戎毒株亚型“BA.5”蔓延。京都大学教授西浦博以东京都数据为基础估算后得出结果，显示传播能力的有效再生数是先前流行的“BA.2”的约1.3倍。日本国立感染症研究所另一项分析中，估算为1.4倍。

被视为更易传染原因之一的是免疫逃逸能力较高，即规避从疫苗或感染史中所获免疫。美国研究团队本月公布了使用疫苗加强针接种者血液的研究结果，显示针对BA.5防感染的中和抗体量比BA.2等过去流行的亚型更低。此外还显示，有感染史的人所获免疫力可能无法发挥充分的效果。

西浦的另一项研究也得出同样结果。接种美国辉瑞公司疫苗第三剂两周后，针对BA.5的预防发病效果为48.5%，评估称“可认为效果有限”。从疫苗和感染史中所获免疫会随着时间推移而下降，因此今后已完成接种的“突破性感染”和再度感染的情况可能会增加。

有关重症化风险，向厚生劳动省建言献策的专家组织主席胁田隆字13日在记者会上表示，“没有信息显示与以往的奥密克戎毒株相比有所提升。”