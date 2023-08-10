政府总理在阿克托别州调研“Auyl Amanaty”项目实施进展

哈通社/阿斯塔纳/8月10日--据总理官网消息，在对阿克托别州进行工作视察期间，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫对旨在助力农村居民增加收入的“Auyl Amanaty”项目实施进展进行了调研。

阿克托别州州长耶拉勒·托赫詹诺夫向政府总理详细介绍了该州«Auyl Amanaty»项目的最新进展。他指出，目前，在项目框架下，阿克托别州居民已提交了1,486个资助申请，总金额达65亿坚戈。截至目前，已批准了1,389个项目，其中930个项目已获得资金支持，总额达40亿坚戈。这些项目的顺利实施已经创造了1,122个新的就业岗位。

阿里汗·斯马伊洛夫强调，提升民众福祉是各级政府的首要任务之一。

-“Auyl Amanaty”项目的实施经验应该在全国范围内得到广泛推广。年初以来，我们已为该项目拨款达1,000亿坚戈，以促进农村地区的创业活力。明年，政府还将再次拨款1,000亿坚戈。借助这个项目，农村地区居民的生活水平将有明显提升。阿克托别州是项目实施的重点地区之一，务必要继续大力推进这项工作。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

此外，阿克托别州还建立了商品信贷机制，以为没有财产抵押的低收入家庭提供资金支持。

【编译：阿遥】