托卡耶夫总统会见美国参议员彼得斯

美国参议员加里·彼得斯感谢哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统为讨论哈美关系的关键议题所创造的机会表示了感谢。

-中亚是全球重要的组成部分，而哈萨克斯坦是中亚地区最主要的国家之一。所以，我们希望确保我们未来有合作的机会。我想，拜登总统也会赞同我的观点。他有意不久后在纽约与您见面。我相信，此次会晤将为加强两国关系作出积极贡献。- 加里·彼得斯说。

最后，双方还就国际和区域热点问题进行了讨论。