托卡耶夫总统会见美国参议员彼得斯

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日在总统府会见到访的美国参议院国土安全和政府事务委员会主席加里·彼得斯（Gary Peters）。
哈萨克斯坦总统欢迎美国参议员的到访，并表示参议员的此次访问将是哈美双方就双边合作问题交换意见的良好机会。
-美国一直是我国在加强全球安全、不扩散核武器、确保经济稳定和促进民主价值观方面的战略伙伴。我认为我们已经取得了很多成就。 然而，我们必须继续在符合两国利益的领域加强相互合作。-托卡耶夫说。 美国参议员加里·彼得斯感谢哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统为讨论哈美关系的关键议题所创造的机会表示了感谢。 -中亚是全球重要的组成部分，而哈萨克斯坦是中亚地区最主要的国家之一。所以，我们希望确保我们未来有合作的机会。我想，拜登总统也会赞同我的观点。他有意不久后在纽约与您见面。我相信，此次会晤将为加强两国关系作出积极贡献。- 加里·彼得斯说。 最后，双方还就国际和区域热点问题进行了讨论。
美国参议员加里·彼得斯感谢哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统为讨论哈美关系的关键议题所创造的机会表示了感谢。
-中亚是全球重要的组成部分，而哈萨克斯坦是中亚地区最主要的国家之一。所以，我们希望确保我们未来有合作的机会。我想，拜登总统也会赞同我的观点。他有意不久后在纽约与您见面。我相信，此次会晤将为加强两国关系作出积极贡献。- 加里·彼得斯说。
最后，双方还就国际和区域热点问题进行了讨论。