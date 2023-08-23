哈萨克斯坦正式成为世界犬业联盟成员国

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 —— 哈萨克斯坦正式成为世界犬业联盟（FCI）的成员国。

哈萨克斯坦总统事务管理局局长阿依别克·达迭巴耶夫表示，在日内瓦举行的世界犬业联盟大会上，77个成员国中有72个成员国投赞成票，表示支持哈萨克斯坦犬业联盟加入该组织。

-我向所有工作人员和外交官，以及世界犬业联盟领导层表示感谢。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫特别重视哈萨克纯种塔兹猎犬和托别特牧羊犬的保护和繁育。为落实总统的指示，总统事务管理局与其他国家机构一同开展了相关有效工作。当前，我国通过了有关保护纯种犬的法案。今天，我们获得了通过世界犬业联盟平台向世界介绍哈萨克纯种犬的机会。-他说。

据哈萨克斯坦犬业联盟称，加入该组织有助于将哈萨克“塔兹”猎犬和哈萨克“托别特”牧羊犬推广至全球。

据此前报道，2只哈萨克塔兹猎犬将参加大会框架下举行的世界狗展（World Dog Show-2023）。

值得一提的是，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和参议院（议会上院）去年年底通过了关于保护和繁殖塔兹犬和哈萨克牧羊犬的法案。

1月3日，托卡耶夫总统签署批准了该法案。

据Еnergyprom.kz数据显示，目前在哈萨克斯坦境内的塔兹猎犬总数约为千余只。

【编译：小穆】