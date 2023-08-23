托卡耶夫总统接见曼格斯套州州长诺海耶夫

哈通社/阿斯塔纳/8月23日 – 国家元首23日在总统府接见了曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫。

会谈期间，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统听取了努尔兰·诺海耶夫关于曼格斯套州在2023年前7个月的社会经济发展情况及未来发展规划的汇报。

曼格斯套州州长报告称，报告期内，曼格斯套州共有总价值53亿坚戈的6个投资项目得到了投产。1~7月份曼格斯套州固定资产投资额达5 230亿坚戈。

托卡耶夫总统还听取了当地围绕解决饮用水短缺问题而采取的相关工作的进展情况。诺海耶夫在报告中表示，为分阶段解决这一问题，曼格斯套州将在2025年前完成6个海水淡化项目，届时可将淡化水量增加至14.6万立方米。

州长还向总统汇报了改善阿克套市的住房和公共服务、工程基础设施的正常化，以及曼格斯套州核能联合企业复杂维护工作等方面的情况。

据其介绍，今年为曼格斯套州核能联合企业维修工作拨款94亿坚戈，其中68亿在核能联合企业投资计划内，26亿则来自州政府准备金。此外，根据总统命令，从政府储备中拨款49亿坚戈用于购买必要的设备。

会议结束时，托卡耶夫总统指示诺海耶夫州长确保曼吉斯套州能源系统的持续运行，并落实该地区社会经济发展全面规划框架内的任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】