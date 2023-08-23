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    哈萨克斯坦鱼类和海鲜价格大幅上涨

    2023 年 8月 23 日 星期三 , 13:45

    哈通社/阿斯塔纳/8月23日 -- 2023年第一季度，哈萨克斯坦人均鱼类和海鲜消费量为3.4公斤。与2022年同期相比，该指标下降了2.3%。

    哈萨克斯坦各地区的鱼类和海鲜消费量差异很大，东哈州人均消费4.8公斤；其次是阿特劳，人均4.5公斤；北哈州和西哈州人均消费都是4.4公斤；奇姆肯特人均消费仅为1.5公斤；曼格斯套州人均消费2.4公斤，乌勒套州2.9公斤，阿克托别州2.9公斤。

    2023年1—7月，哈国的鱼类和海鲜产量有所增长，鲜、冷、冻鱼投放量为2.73万吨，比去年同期增长3.1%。熟鱼、罐头、鱼子酱及其代用品产量7800吨，同比增长37.7%。

    2023年7月，鱼类和海鲜价格环比上涨0.4%，同比上涨18.7%。去年同期，价格涨幅为18.8%。

    鱼类和海鲜价格涨幅最高的是乌勒套州，上涨37.4%，其次是曼格斯套州和巴甫洛达尔州，上涨28.1%。价格涨幅比较小的是西哈州，上涨8.1％；北哈州上涨12％，阿拉木图上涨12.7％。

    新鲜和冷冻鱼类、海鲜的价格上涨最为明显：全年上涨20.7%，而上年同期上涨幅度为12.2%。

    7月，加工鱼和罐头价格同比上涨16.2%，而去年同期上涨了25.5%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

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