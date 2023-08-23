哈萨克斯坦和欧盟正在加强双边和区域合作

哈通社/阿斯塔纳/8月23日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科日前会见欧洲议会外交委员会主席戴维·麦卡利斯特为首的欧洲议会代表团。

双方讨论了哈萨克斯坦与欧盟在《扩大伙伴关系与合作协定》框架下的，双边政治和经贸领域合作的优先方向，以及物流运输和能源领域合作、包括中间走廊的发展问题。

同时，与会人员讨论了原材料和«绿色»氢等新的有前途领域。

副外长强调了，尽快就放宽对我国公民的签证制度开始正式磋商的重要性，这将有助于进一步促进哈萨克斯坦与欧盟的合作。

双方还对议会间关系发展的积极态势表示了满意。

罗曼·瓦西连科指出：

-欧洲议会能够在发展哈萨克斯坦与欧盟之间的广泛合作方面发挥重要作用，并且也能支持我们致力于发展中亚区域合作的努力。 戴维·麦卡利斯特对哈萨克斯坦与欧盟之间的政治对话状况给予了高度评价，并对双方就双边和区域合作优先领域持续深入互动举措表示了支持。-哈萨克斯坦是欧盟在该地区可靠、稳定的伙伴，可以打开通往亚洲的道路，中亚和欧洲相互都很很重要。-他说。 此外，与会人员还就当前的地区和国际问题，包括阿富汗局势交换了意见。

值得一提的是，欧盟是哈萨克斯坦的主要贸易和投资伙伴，哈萨克斯坦30%以上的对外贸易和外国投资属于欧盟。

数据显示，根据2022年的结果，哈萨克斯坦与欧盟之间的贸易额达399亿美元，同比增长38%。 今年前6个月，双边贸易额增长0.3%，突破200亿美元。

2022年，欧盟对哈萨克斯坦经济的直接投资额增长23%，达到125亿美元，创近10年来的最高纪录。

【编译：阿依波塔】