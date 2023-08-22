朝鲜通报即将再射卫星

哈通社/首尔/8月22日 —— 据韩联社报道，朝鲜22日向日本政府通报将于24日0时至31日0时之间发射人造卫星。据推测，此举或意在为建政75周年（九九节）献礼，并牵制正在进行中的韩美联演“乙支自由护盾”（UFS）。

综合日本媒体报道，朝鲜当天凌晨向日本政府通报上述内容，并将朝鲜西南2处海域和菲律宾以东太平洋上的1处海域划定为危险水域。朝鲜通报日本政府或是因为朝鲜所属的第11航行警告区（NAVAREA XI）的协调国是日本。

朝鲜曾于5月30日向日本政府和国际海事组织（IMO）先后通报将于5月31日0时至6月11日0时之间发射“军事侦察卫星”的计划。随后，朝鲜于31日在平安北道铁山郡东仓里利用新型卫星运载火箭“千里马-1”型航天运载器发射军事侦察卫星“万里镜-1”号，但因引擎失去动力而坠于西海，发射以失败告终。此后，韩军在西海捞出卫星残骸，并同美方就此进行分析。

朝鲜国家宇宙开发局在射星同一天就承认失败。朝鲜于6月16日至18日在国务委员会委员长金正恩的主持下召开劳动党第八届中央委员会第八次全体会议，将射星失败定性为“最严重的缺陷”，并暗示将在短期内再次射星。韩国国家情报院本月17日在国会情报委员会全体会议上表示，朝鲜从7月起集中进行引擎燃烧试验。

鉴于韩美研判到“万里镜1”号毫无军事效用，朝鲜此次射星的目的并非展现卫星效用，而可能是为建政75周年营造节日氛围，亦或是旨在反制从21日至31日实施的韩美联演“乙支自由护盾”。