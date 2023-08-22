托卡耶夫总统结束对越南的正式访问

哈通社/河内/8月22日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日下午结束了对越南社会主义共和国为期三天的正式访问，启程回国。

访问之旅回顾：

托卡耶夫20日抵达河内，开始对越南社会主义共和国进行正式访问。越南国家主席办公室主任黎庆海和其他高级别官员在机场迎接了托卡耶夫总统的到来。

21日早晨，托卡耶夫总统及哈萨克斯坦访越代表团成员前往河内的巴亭广场民族英雄纪念碑，向纪念碑敬献花圈。随后，总统还拜谒了胡志明主席陵墓。

21日上午，越南国家主席武文赏在该国总统府举行了隆重的欢迎仪式，迎接托卡耶夫总统的到访。两国元首随后举行了会晤，并共同见证了包括互免签证在内的两国间12项合作文件的签署。

当天中午，托卡耶夫总统会见了越南SOVICO集团董事长阮青雄和越南国家油气集团董事长黄国旺。

21日下午，托卡耶夫总统分别会见了越南政府总理范明正、国会主席王廷惠、越共中央总书记阮富仲。

当日晚些时候，托卡耶夫总统参访了越南军事历史博物馆，并观赏了《奠边府战役》纪录片。

22日上午，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与越南国家主席武文赏一同访问了位于越南海阳省的海阳省舟逗（Chu Đậu）陶瓷生产中心。两国领导人共同了解了这一独特陶艺制作技术的特点，并亲手尝试了制作过程。

当天，总统还参观了科技创新企业歌尔公司（Goertek ）和Hyosung Financial System Vina公司的生产基地。

托卡耶夫总统22日还会见了越南北宁省省委书记、北宁省国会代表团团长阮英俊，就哈萨克斯坦与越南区域合作发展前景问题进行了讨论。

22日下午，总统结束了对越南的正式访问，启程回国。

【编译：木合塔尔·木拉提】