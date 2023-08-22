政府总理：粮食收获量充足 人民不会没有面包

哈通社/阿斯塔纳/8月22日 – 政府总理阿里汗·斯马伊洛夫22日主持召开政府例行工作会议。会上讨论了当前粮食作物以及饲料作物收割工作的进展情况。

政府总理在会上强调指出，按时高质量的完成粮食的收割作业，是事关国家粮食安全的重要任务之一。

- 部分地区已经开始收割粮食。政府已采取一切必要措施提供资金和物资技术支持。- 阿里汗·斯马伊洛夫说。

据悉，目前政府已经通过协调各个部门，为农作物收割工作提供了低于市场价格15%的（250坚戈/升）42.6万吨柴油供农户使用。还从预算中准备了用于为农户提供贷款支持的1400亿坚戈资金。此外，还拨款810亿坚戈用于预购粮食。

总理同时指出，鉴于部分地区此前因干旱缺水等原因对当地农作物收获造成了影响，政府将从政府储备金拨出专款用于消除干旱影响，并协调金融机构对受灾农户的贷款偿还期限予以延期或重组，缓解不利气候对农户造成的损失。

- 粮食收获量是足够的，哈萨克斯坦人不会缺乏面包。- 政府总理说。

政府总理指出，当前气候变化和水资源短缺正在成为农业的一大威胁，因此需要制定加强水资源高效利用的路线图，积极向各地区引进节水技术。他还强调，当前形势下，应特别注意饲料准备工作。

根据会议讨论结果，政府总理指示各个部门及时开展粮食运输工作和储存场所准备工作，同时需采取适当措施提高饲料质量并保持价格稳定。

【编译：木合塔尔·木拉提】