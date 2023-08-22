劳工组织：生成式人工智能可能会增强就业

哈通社/阿斯塔纳/8月22日--据联合国官网报道，国际劳工组织的一项最新研究发现，人工智能更有可能通过实现某些工作的自动化来增强就业，而不是彻底取代工作岗位。

国际劳工组织发起了一项名为«生成式人工智能与就业：对工作数量和质量潜在影响的全球分析»的研究。

该研究表明，人工智能可能不会取代每个人的工作。相反，人工智能将自动履行部分职责，从而使他们能够自由地从事其他工作。

因此，这项技术带来的最大影响可能不是工作岗位被破坏，而是工作质量的潜在变化，尤其是在工作强度和自主性方面。

该研究发现，文职工作受技术的影响最大，近四分之一的岗位受到高度影响，超过一半的岗位受到中度影响。

然而，在管理类、专业类和技术类等其他职业类别中，只有一小部分岗位受到高度影响，约四分之一的岗位受到中度影响。

对不同国家的影响方面，该研究发现，不同发展水平的国家受到的影响差异显著，这与该国当前的经济结构和现有的技术差距有关。

在高收入国家，总就业岗位的5.5%有可能受到技术自动化的影响，而这个数字在低收入国家只有约0.4%。

另一方面，不同国家之间的就业增强潜力几乎相等，这表明在采取正确政策的情况下，新一轮的技术变革可以为发展中国家带来重大利益。

从性别的角度来看，生成式人工智能对男性和女性的潜在影响可能大不相同。

女性就业岗位可能受到自动化影响的比例是男性的两倍多。这是因为女性从事文职工作的比例过高，尤其是在中高收入国家。

随着国家经济的发展，文职工作历来是女性就业岗位的重要来源，因此生成式人工智能可能导致某些文职岗位在低收入国家永远不会出现。

劳工组织在结论中指出，生成式人工智能的社会经济影响在很大程度上取决于对其传播方式的管理。各国需要制定相关政策，支持有序、公平和协商的技术转型。

劳动者的话语权、技能培训和充分的社会保护将成为管理技术转型的关键。否则，可能只有少数准备充分的国家和市场参与者能从新技术中获益。

该研究强调，技术转型的结果并非预先确定。人类是采用这些技术的决策者，所以也应该由人类来引领技术转型的进程。