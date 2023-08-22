总理会见中国机械进出口公司副总经理

哈通社/阿斯塔纳/8月22日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫会见中国机械进出口(集团)有限公司副总经理赵正祥。



会谈期间，双方讨论了能源领域联合项目的实施问题。

政府总理表示，哈萨克斯坦计划在未来几年内完成能源系统整合，充分满足经济和人民对电力的需求。

斯马伊洛夫介绍说，在这方面，政府通过了共和国电力部门发展概念。

目前，正在该对现有发电厂进行现代化改造工作，预计到至2027年将投产超过 1700 兆瓦的电力。

今年，将完成对埃基巴斯图兹GRES-1 1号发电机组的修复工作，这将在即将到来的秋冬季节额外提供500兆瓦的发电量。

同时，计划在阔科舍套和塞梅市建立新的热电站。

总理还介绍了其他一系列相关工作，并表示：

-中国机械进出口有限公司有在哈萨克斯坦投资的经验，我们支持贵公司关于通过参与能源项目来扩大投资范围的意向。

赵正祥表示，中国机械进出口公司愿在互利基础上开展合作项目，进一步加强已建立的合作。

-我们与合作伙伴进行了详细的讨论，并得到了金融机构的支持。如果我们能够实施计划中的项目，我们将与当地承包商和供应商签订合同，为哈萨克斯坦的经济发展做出贡献。-他说。

【编译：阿依波塔】