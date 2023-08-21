吉尔吉斯总统自建球队 试与巴塞罗那一较高下

哈通社/阿斯塔纳/8月21日 —— 据卡巴尔国家通讯社报道，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫将组建“亚洲传奇”足球队，与巴塞罗那元老队进行一场友谊赛。

吉尔吉斯斯坦总统办公厅新闻处负责人达依尔别克·沃仁别科夫表示，友谊赛将于8月30日20:00时在比什凯克斯巴达克体育场举行。

值得一提的是，哈萨克斯坦2名退役球星入围“亚洲传奇”足球队。

巴塞罗那元老队阵容：

1. 阿尔伯特·霍尔克拉（西班牙门将）

2. 卡莱斯·普约尔（前巴萨队长）

3. 儒利亚诺·贝莱蒂（巴西）

4. 埃德加·戴维斯（荷兰）

5. 弗朗切斯科·科科（意大利）

6. 吕多维克·久利（法国）

7. 罗纳德·德波尔（荷兰）

8. 罗纳尔迪尼奥（巴西）

9. 里瓦尔多（巴西）

10. 哈维尔·萨维奥拉（阿根廷）

第11名球员或将是巴塞罗那主席霍安·拉波尔塔。

“亚洲传奇”阵容：

1. 萨德尔·扎帕罗夫（吉尔吉斯斯坦总统）

2. 胡尔希特·卢特富拉耶夫（吉尔吉斯斯坦）

3. 萨玛特∙司马科夫（哈萨克斯坦）

4. 安德烈·卡波维奇（哈萨克斯坦）

5. 范志毅（中国）

6. 鲁苏兰·斯德科夫（吉尔吉斯斯坦）

7. 阿曼杜尔德·阿纳杜尔德耶夫（土库曼斯坦）

8. 中田英寿（日本）

9. 穆辛·穆哈马迪耶夫（塔吉克斯坦）

10. 安德烈·坎切尔斯基（俄罗斯）

11. 米尔加洛利·丘什莫夫（乌兹别克斯坦）

【编译：小穆】