托卡耶夫总统会见越南国家主席武文赏

哈通社/河内/8月21日 – 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日同越南国家主席武文赏举行了会晤。



双方在会谈中，围绕两国之间在经济贸易、投资、能源、交通物流、农业和人文领域的合作发展前景问题进行了讨论。

托卡耶夫总统向越南国家主席武文赏的盛情款待表示了感谢，并强调他对此次访问越南之旅予以了高度的重视。

- 这是我作为哈萨克斯坦总统首次对贵国进行访问。我非常重视此次访问之旅。我想强调的是，哈萨克斯坦对您的国家以及越南人民报以高度的尊重。越南取得的经济成就，是我们两国之间合作不断发展的坚固基础。我们重视两国之间在经济和政治领域的交流，高度评价越南在经济方面的巨大潜力和在国际舞台上的政治影响力。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，去年哈越之间的经贸额超过了5亿美元，今年上半年则已经达到了6亿美元。他表示，两国经贸额有望在年底前突破10亿美元。

国家元首强调指出，他完全相信，今天的会晤将能够为哈萨克斯坦和越南之间双边关系进入全新阶段开辟道路。

越南国家主席武文赏在会谈中表示，越方高度评价越南与哈萨克斯坦之间相互关系的进一步发展，愿意不断的推动双边合作。

越南国家主席武文赏说：

- 我相信您此次对我国所进行的首次正式访问，必然将会为两国之间传统的友好关系和多边合作带来巨大的推动力。我曾访问哈萨克斯坦，那里是一个美丽而神奇的国度，哈萨克斯坦人民的热情好客给我留下了深刻的映像。越南密切的关注着哈萨克斯坦的发展，以及哈萨克斯坦人民在您的领导下所取得的辉煌成就。凭借您丰富的经验和战略远见，相信哈萨克斯坦将不断发展，为全球和地区安全做出持续的巨大贡献。

武文赏还强调指出，越南人民永远不会忘记在越南为追求民族解放和国家统一，以及当下的发展过程中，哈萨克人民所提供的帮助与支持。

- 我们高度重视与哈萨克斯坦之间的传统友谊，始终视哈萨克斯坦为越南在中亚地区重要的合作伙伴。- 武文赏说。

托卡耶夫总统在会谈中邀请越南国家主席武文赏在合适的时候对哈萨克斯坦进行国事访问。

【编译：木合塔尔·木拉提】