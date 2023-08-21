外交部长与驻哈萨克斯坦联合国机构负责人举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/8月21日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾日前访问联合国组织在阿拉木图的大楼—UN Plaza，与驻哈萨克斯坦的联合国机构代表处负责人举行了会谈。



会谈期间，外交部长就联合国驻哈萨克斯坦满30周年表示了祝贺，并谈到了这期间哈萨克斯坦与国际组织之间的高水平互动。

外长在谈到哈萨克斯坦关于发展多边合作重要性的立场时表示，哈萨克斯坦努力继续实行平衡的、多方面的务实外交政策，避免当前国际社会地缘政治分裂的迹象。

他还谈到了哈萨克斯坦提出的在阿拉木图设立联合国促进中亚和阿富汗可持续发展区域中心的倡议：

-哈萨克斯坦希望确保地区的和平与安全，我相信这个区域中心将成为实现整个地区可持续发展和繁荣的催化剂。

与会人员讨论了该组织框架下的区域合作问题，以及中亚国家当前面临的问题相关工作。

此外，联合国代表介绍了该组织当前的工作方向，以及其发展优先事项，并表示愿意向哈萨克斯坦政府提供援助，以确保区域和国家层面的可持续发展。

值得一提的是，1992年3月2日，在第46届联合国大会全体会议上，哈萨克斯坦共和国成为了联合国正式会员国。

2019 年 5 月 1 日，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫为联合国组织的新大楼隆重揭幕。

【编译：阿依波塔】