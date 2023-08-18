托卡耶夫总统视察大阿拉木图河防汛水坝工程

哈通社/阿斯塔纳/8月18日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫18日对阿拉木图市进行了工作视察。

据总统府新闻局消息，当天，托卡耶夫总统专程前往阿拉木图市郊、于今年6月1日刚刚建成交付的«阿尤塞»防汛水坝进行了调研。

阿尤塞防汛水坝工程位于大阿拉木图河上游。防汛坝总高度41.1米，长度330.2米，占地面积6.9公顷，能够抵御230万立方米洪水的冲击。该项目总投资达到了105亿坚戈。

该工程所在区域上部存在泥石流危险区98处，冰川89处，冰碛和冰川湖20处。防汛坝的建成交付，能够有效缓解汛期上游汛情造成的水位突涨对下游居民区带来的威胁，保障50万居民和2000多处设施的安全。

在哈萨克斯坦境内的高山地区，现阶段存在冰碛湖970个，其中有溃决风险的湖达156个。

紧急情况部部长斯热穆·夏热普汗诺夫向总统指出，今年已经对其中13处风险较高湖泊采取了防范性措施。

视察期间，随行的哈萨克斯坦防汛局局长凯拉特·别肯诺夫向国家元首介绍了为预防自然灾害而开展的各项工作情况。

别肯诺夫表示，有必要在山区河道修建更多的防汛水坝工程。这些水利设施将能够有效的减缓大阿拉木图河、叶斯克河、塔勒哈尔河和图尔艮河等河流在汛期时的水流速度河瞬时水量，确保河水不会偏离、漫出河道。

托卡耶夫总统还听取了关于试点设置的31处数字水站设施项目的情况。这些装置可以在线监测水流速度、温度、浊度和其他参数。该技术未来将在全国7个山区水利设施当中予以使用。水站记录的信息将提供给所有科学组织和工业部门，并与国防部危机管理中心的统一信息系统进行集成。

托卡耶夫总统表示，为保障阿拉木图市居民的生命财产安全，做好防汛工作非常重要。他强调，紧急情况部、阿拉木图市政府和哈萨克斯坦防汛局需要通力合作，确保相关工作的顺利实施。

【编译：木合塔尔·木拉提】