哈萨克斯坦外交部部长对乌兹别克斯坦进行正式访问

哈通社/阿斯塔纳/8月18日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾于17日对乌兹别克斯坦进行了正式访问。



访问期间，穆拉特·努尔特列吾受到乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫接见。米尔济约耶夫总统对双方近年来日益密切的高水平双边互动表示满意，并强调了进一步加强双方合作以巩固哈乌战略伙伴和同盟关系的重要性。

穆拉特·努尔特列吾向米尔济约耶夫总统转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的诚挚问候和美好祝愿，并介绍了2021-2022年两国达成的最高级别协议的落实情况。

同一天，穆拉特·努尔特列吾与乌兹别克斯坦外交部部长巴赫季约尔·赛义多夫举行了会谈。双方就哈乌合作现状和发展前景进行了深入交流，同时也就国际和地区热点问题交换了意见。

会谈中，双方一致认为，近年来双边关系达到了前所未有的高度，尤其去年双方签署了历史性《同盟关系条约》。双方在政府、议会和地区层面都保持着积极接触。双边贸易规模达到创纪录的500亿美元，重要的工业合作项目也在稳步推进。

双方指出，两国元首关于大力发展双方在贸易、工业、能源、交通物流、水资源、农业、文化、科学和教育等领域合作关系的重要指示得到了全面贯彻落实。

在会谈结束时，双方签署了哈乌两国外交部2024-2025年度合作规划。这一文件旨在在双边和多边框架内继续推动建设性的互动。

在访问期间，哈萨克斯坦代表团还参观了塔什干科技园，并向伟大诗人、思想家阿拜·库南拜吾勒纪念碑敬献献花。

【编译：阿遥】