哈萨克斯坦参展中国-亚欧国际博览会

哈通社/阿斯塔纳/8月18日--据贸易和一体化部新闻消息，8月17日在新疆乌鲁木齐开幕的中国-亚欧商品与贸易国际博览会将持续至21日，哈萨克斯坦的40多家企业参展。

消息称，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林出席国际博览会开幕仪式。

中国新疆自治区党委书记马兴瑞在博览会开幕式上致辞，表示新疆是丝绸之路经济带的黄金走廊，接下来要把丝绸之路的伟大历史转化为行动，翻开丝绸之路历史的新篇章。