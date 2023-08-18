香港将为哈萨克斯坦本科生分配公费教育名额

哈通社/阿斯塔纳/8月18日--哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克17日与香港教育局局长蔡若莲和香港其他几所高等教机构领导举行了会谈。



哈高等教育部长签署了为哈萨克斯坦学生提供香港工费教育名额和在哈萨克斯坦开设香港高等教育机构分校等多项协议。

具体来说，与香港教育局局长举行的会谈期间，高等教育部长介绍了为发展高等教育和科学体系该部正在开展的改革。

其中包括，《博拉沙克》和《500名科学家》项目，以及在哈萨克斯坦开设外国高等教育机构分校等举措。

香港教育局局长蔡若莲介绍了香港的高等教育体系，双方还讨论了进一步发展和加深在科学和高等教育领域的合作问题。

根据会谈结果，哈萨克斯坦科学和高等教育部与香港教育局签署了谅解备忘录。

协议框架下，双方将鼓励和促进教育领域的合作，包括为哈萨克斯坦本科生提供公费教育名额，进行学术交流等。

当天，萨亚萨特·努尔别克还与香港理工大学校长滕锦光教授举行了会谈。

香港理工大学是世界上最好的教育机构之一，双方就各领域的合作开展了富有成果的讨论。

理大校长介绍了该大学的主要成就，并对哈萨克斯坦学生的水平和表现给予了高度评价。他还对在哈萨克斯坦开设该大学分校问题表现出了极大的兴趣。

访问香港城市大学期间，哈萨克斯坦科学和高等教育部与该大学签署了建立战略伙伴关系的谅解备忘录。

根据备忘录，双方将研究有助于香港与哈萨克斯坦人才发展和机构合作、扩大知识交流，以及加强文化方面相互了解的举措。 此外，还达成了在哈萨克斯坦开设香港城市大学分校的协议。

哈高等教育部长表示，签署的谅解备忘录将加强哈萨克斯坦与香港之间的教育合作，促进经验交流，并为研究和人才发展开辟新机遇。

该大学教务长兼副校长李振声教授表示，与哈萨克斯坦高等教育机构建立伙伴关系的新机会感到高兴和自豪。

此外，高等教育部长还与在香港留学的哈萨克斯坦大学生们举行了会谈，介绍了哈萨克斯坦科学和高等教育领域的创新，并呼吁学生们积极参与这些改革。

【编译：阿依波塔】