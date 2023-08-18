水资源管理与可持续发展：哈萨克斯坦愿与沙特阿拉伯密切合作

哈通社/阿斯塔纳/8月18日--哈萨克斯坦生态和自然资源部部长祖里菲娅·苏莱曼诺娃17日会见了沙特阿拉伯环境、水资源和农业大臣阿卜杜勒拉赫曼·法德利。



会谈的议题涵盖了与水资源、气候变化和生物多样性保护相关的多个方面。

双方探讨了水资源紧缺的共同挑战，苏莱曼诺娃指出，哈萨克斯坦和沙特阿拉伯在这方面面临着相似的问题。她还高度评价沙特阿拉伯在海水淡化和水资源高效利用领域的创新，表示哈萨克斯坦愿意在水资源管理领域与沙特阿拉伯开展合作。

苏莱曼诺娃特别强调了哈萨克斯坦是《巴黎协定》的缔约国之一，并且一直严格遵守着协定规定和准则。她提到，哈萨克斯坦已批准了2060年前实现碳中和的战略目标，这一目标将成为实现经济深度去碳化的基准。根据规划，到2030年，二氧化碳绝对排放量将比1990年减少15%。

-通过分享知识、技术和最佳实践，我们两国可以共同制定可持续土地管理战略，为改善环境和防治荒漠化做出贡献。-苏莱曼诺娃称。

双方还讨论了应对气候变化的合作机会。苏莱曼诺娃认为，两国在应对气候变化方面的合作伙伴关系将有助于推动可持续的低碳发展。

此外，为加强双边合作，哈萨克斯坦起草了关于环境保护领域双边合作的谅解备忘录草案。目前，双方正在进行国内协调程序。

【编译：阿遥】