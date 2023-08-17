哈萨克斯坦副总理兼贸易部长同中国商界代表举行圆桌会议

哈通社/深圳/8月17日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林13日在深圳同中国商界代表举行了圆桌会议。

政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林为首的哈萨克斯坦代表团包括农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫、阿塔梅肯企业家协会主席拉伊穆别克·巴塔洛夫、工业和基础设发展部工业发展委员会主席阿扎马特·潘巴耶夫、哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）总经理鲁斯铁穆·阿苏勒别克、哈萨克斯坦国家铁路公司和其他大型企业领导人。

-当前，哈中两国之间的高层交往活跃，经贸互动、招商引资、交通物流发展等领域广泛。今年5月，中哈两国领导人在西安会晤时确定了未来几年将双边贸易额达到400亿美元的目标。 我相信，我们很快就会达到这个目标。但是，除了定量指标外，还需要考虑质量。哈萨克斯坦政府有意借鉴贵国的经验和积累的技术基础，最大限度地提高深层加工产品的产量。哈萨克斯坦生产的产品具有优势。我们处于欧亚大陆。这意味着，可以进入拥有 1.6 亿人口的市场。-朱曼哈林说。 中国农业机械流通协会会长范建华提议，利用该协会主办的国际农业机械展览作为哈中合作的桥梁。他表示，该协会愿意在哈萨克斯坦贸易和基础设施建设领域进行投资。 中国磷复肥工业协会理事长修学峰表示，随着技术和装备的发展，中国化肥生产能力不断提高。 如今，中国生产的两类磷肥产量占世界产量的三分之一以上，其出口量约分别占世界贸易量的30%和11%，以及世界出口量的15%。 -协会现有近400家会员，覆盖全国90%以上的化肥生产企业。我相信，我们的成员能够支持哈萨克斯坦和中国在化肥生产领域的合作。-他说。 中国种子贸易协会秘书长田卫红提议，在哈萨克斯坦共同发展种子生产业。 -种子是农业发展的基础。 30年来，我们取得了巨大的成功。 提高大米、玉米等作物的效率效果还不错。优质种子不仅可以满足国内的需求，也可以满足国外市场的需求。 这正是对拥有大量耕地的哈萨克斯坦潜力的准确回答。我们可以加强政府层面对话，加强两国民间交流，为两国企业在该领域的合作搭建平台，为种业发展作出贡献。我们还可以为农业提供先进的数字技术和人工智能，为哈萨克斯坦的粮食安全做出贡献。-他说。

哈萨克斯坦代表团对田卫红女士的建议表示浓厚的兴趣，并邀请中国专家今年8月对哈萨克斯坦进行访问，共商合作之路。

圆桌会议上，其他与会代表就在农机生产、互联网金融、农业创新技术等领域建立合作提出了建议。

【编译：小穆】