大英博物馆藏品被盗 一名员工被解雇

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 —— 据中新社消息，当地时间16日，大英博物馆发表声明称，在发现博物馆部分藏品被盗后，该馆的一名员工已被解雇，伦敦警察厅已展开调查。

大英博物馆表示，在发现博物馆藏品“丢失、被盗或损坏”后启动了独立的安全审查，一名员工已经被解雇，博物馆将对该员工采取法律行动。

博物馆表示，丢失、被盗或损坏的藏品大多为储存在库房里的小件藏品，包括从公元前15世纪到公元19世纪的“黄金珠宝、半宝石和玻璃宝石”。

藏品丢失的具体时间没有说明，但据大英博物馆董事会董事长乔治·奥斯本表示，董事会成员在“今年早些时候”得知此事，非常担忧。

这些藏品近期均未面向公众展出，主要用作学术和研究用途。

据报道，伦敦警察厅经济犯罪指挥部已展开调查。“我们一直与大英博物馆合作。目前调查正在进行中，没有逮捕任何人，调查仍在继续，”伦敦警察厅表示，«我们目前不会提供任何进一步的信息。»

大英博物馆馆长哈特维格·费舍尔表示，“这是一起极不寻常的事件。我代表所有同事在此表示，我们极其认真严肃地对待所保管物品的安保工作。”

费舍尔称，博物馆已经加强了安保措施，正和外部专家一起检查清点具体丢失、被盗或损坏的藏品，后续将集中精力进行藏品恢复和寻回工作。

另据英国《卫报》报道，奥斯本表示，“我们目前优先处理三件事：第一，追回被盗藏品；第二，找出本来能够阻止此事发生的任何措施；第三，尽一切努力，投入安保和藏品登记工作，来保证此类事件不会再次发生。”

奥斯本称，“对于所有热爱大英博物馆的人来说，这是悲伤的一天，但我们决心纠正错误，并利用这次经验来建设一个更强大的博物馆。”

另据《纽约时报》报道，关注追回被盗艺术品工作的律师马里内洛在采访中表示，博物馆失窃是世界范围内的“一个大问题”，而且经常涉及工作人员。不过，他补充道，“这种事发生在大英博物馆，是极其尴尬和令人震惊的。”