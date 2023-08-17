哈萨克斯坦建设首座核电站将花费多少资金？

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 – 哈萨克斯坦能源部原子能工业司副司长哈尼·阿里吾勒17日表示，我国修建首座核电站需要花费的资金数额将与该核电站所选择的反应堆技术有关。

哈尼·阿里吾勒接受记者采访时指出，保障能源安全是我国政府当前的一项重要任务。他强调，哈萨克斯坦已经提出了实现碳中和的任务目标，考虑到国家社会发展中面临的电力需求不断增加的前体，哈国需要一种恒定持久的环保能源来源。因此，在天然气、风能和太阳能等之外，核能也是哈萨克斯坦考虑的重要能源项目。

哈尼·阿里吾勒强调，核电作为技术成熟的清洁能源，与火电相比，不排放二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳等物质，具有资源消耗少、环境影响小和能源保障力强等优点。一座1000兆瓦容量的核能发电厂每年可为哈萨克斯坦减少多达400万吨的碳排放量。

他还表示，哈国由于天然气资源有限，因此无法完全依赖燃气发电，而风能和太阳能等可再生能源又受到自然和气候因素的影响。相对而言，核电则具有恒定特性，是替代国内传统能源项目的一个有效解决方案。

发展核电项目对于哈萨克斯坦科技的提升也会有明显的帮助。

根据他的观点，考虑到国际上各种核电技术的应用实践，若要在哈萨克斯坦建设一座装备有2个核反应堆的核电站，其总建设周期或将在10~12年左右，花费的总投入资金有可能将达到120亿美元左右。

哈尼·阿里吾勒强调，实际的资金和周期需要待最终确定使用哪一个国家的核电技术，以及明确其他相关开发细节后方能得出，目前的数据仅为推测。

目前能源部正在对中国、韩国、法国和俄国等四个国家的核反应堆技术进行研究，尚未确认最终将使用哪一项技术来建造哈国首座核电站的反应堆。

根据此前报道，哈国政府已经确认首座核电站的选址为阿拉木图州乌勒肯村。

【编译：木合塔尔·木拉提】