哈萨克斯坦首座核电站将建在阿拉木图州

哈通社/阿斯塔纳/8月17日 – 哈萨克斯坦首座民用核电站将建在阿拉木图州境内。



据能源部新闻中心消息，为妥善落实哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于研究哈萨克斯坦发展核能可能性的相关任务，能源部开展了一系列针对性的工作，包括对反应堆技术选择的研究、确定核电站功率和建筑面积等。

在这些工作的框架内，还包括了对核电站的建设选址。

能源部表示，综合各项因素考虑，相关专家认为阿拉木图州江布尔县乌勒肯村是最适宜的选址方案。

该选址地理条件便利，当地可以架设500千伏高压输电线路和建设500千伏变电站，通过建设电力基础设施，能够确保«北—南»线路电力传输稳定，并能够将电力重新分配至中部的卡拉干达州，或者通过«北—南»输电线路输送至南部地区。

消息称，为了保障我国首座核电站建设项目的顺利实施，核电站项目将会选择经过类似核电站建设和成功运营经验证明的技术。

能源部表示，选择设备供应商必须考虑技术安全性、建造核电站的数量、核反应堆运行经验等因素，同时也要考虑核电站造价、核燃料本地化生产等问题。

为此，能源部制订了一份由潜在核反应堆技术供应商组成的«候选名单»，名单中包括以下企业和技术：

·中国核工业集团公司HPR1000（华龙一号）；

·韩国水电与核电有限公司APR-1400；

·俄罗斯原子能国有公司ВВЭР-1200和ВВЭР-1000；

·法国电力公司EPR-1200；

与此同时，萨穆鲁克-卡泽纳国家基金已在企业层面着手进行研究，并将最大限度利用本国资源作为建设核电站的必要条件，包括核燃料芯块和核燃料组件生产，以及在哈国内进行终端产品的本地化生产。

能源部表示，对于核电站选址和潜在供应商的相关的研究方案已于2022年5月在核工业发展部际委员会会议上审议通过。

同时，根据哈萨克斯坦共和国《原子能利用法》第12条中关于在建设核设施前需要得到拟建地址周边居民民意代表机构授权的规定，政府向阿拉木图州地方议会提交了相关选址的许可申请，并在2022年11月经阿拉木图州地方议会会议统一获得了许可。

核电站选址确认的信息，已由阿拉木图州政府通过各种渠道向当地居民予以正式公布。

能源部表示，在核电站项目文件编制完成后，将在项目环境评估阶段启动根据《环境法规》举行的公众听证会。

【编译：木合塔尔·木拉提】