哈萨克斯坦与新加坡探讨深化科教合作

哈通社/阿斯塔纳/8月17日--在对新加坡进行工作访问期间，科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克会见了新加坡总理公署部长、教育部第二部长、外交部第二部长穆罕默德·马利基·本·奥斯曼。双方就扩大两国在科学和高等教育领域的合作进行了磋商。



在会晤中，萨亚萨特·努尔别克向会谈对象详细介绍了科学与高等教育部为促进哈萨克斯坦科学和高等教育事业发展所采取的系统性改革措施的进展情况。

他强调，新加坡总统访问哈萨克斯坦期间，双方决定加强科学和高等教育领域的双边合作。为了实现两国元首达成的重要共识，萨亚萨特·努尔别克提出了签署相关协议的建议，并得到了新加坡教育部门的积极回应。双方一致同意，将在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫即将对新加坡进行的回访期间，签署哈萨克斯坦和新加坡在教育领域合作的协议。

另外，哈萨克斯坦代表团还拜访了新加坡国立大学。在与校方代表的会谈中，萨亚萨特·努尔别克提出了帮助培训哈萨克斯坦水资源专家的建议。新加坡国立大学校长陈永财教授表示，新国大愿意为哈方提供支持，分享他们在水资源管理领域积累的经验。此外，萨亚萨特·努尔别克还提议新加坡国立大学与哈萨克斯坦高等院校合作开设双学位课程项目。新国大代表对这一提议表现出浓厚兴趣，并表示愿意考虑开展硕士和博士双学位项目的合作。

此外，萨亚萨特·努尔别克还与新加坡国家研究基金会代表进行了会谈。双方讨论了加强科教领域的经验交流，以及派遣哈萨克斯坦学者前往新加坡高等学府和科研中心进行实习的问题。

【编译：阿遥】