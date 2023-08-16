哈萨克斯坦副总理参访华为深圳总部

哈通社/深圳/8月16日 —— 正在率团访问中国的哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林13日参访了位于深圳的华为公司总部。

访问期间，朱曼哈林同华为公共事务与传播部总裁王剑峰（Jeff Wang）举行了会谈，并就数字化趋势和哈萨克斯坦数字生态体系发展合作问题进行了讨论。

-世界上具有传奇色彩的公司并不多。我曾到访过诺基亚，现在来到了华为。华为近年来的成就，是中国自身成就的体现。我们对贵公司分享其在数字技术实施领域的经验非常感兴趣，我们看到双方数字生态系统发展的巨大合作潜力。今年，华为科技与哈萨克斯坦国家铁路公司签署了铁路数字化领域的合作意向书。我相信，这一合作将对哈萨克斯坦贸易和运输业的发展产生积极影响，并为哈萨克斯坦成为中亚数字枢纽奠定基础。我们将考虑任何与哈萨克斯坦有关的建议。-朱曼哈林说。

华为代表欢迎哈萨克斯坦代表团的访问，并介绍了该公司的“数字哈萨克斯坦和通往欧亚枢纽之路”概念。

王剑峰表示，华为已在哈萨克斯坦开展了25年的工作。他表示，该公司将继续作为可靠、久经考验的长期合作伙伴，为哈萨克斯坦作为区域数字中心的可持续发展做出贡献。

-我们对在哈萨克斯坦推广华为生产技术感兴趣。这将有助于知识和经验交流，并刺激当地经济的增长。我们邀请华为考虑在哈萨克斯坦教育和医疗领域引入创新解决方案的可能性。这将有助于提高服务质量和民众的生活水平。我们致力于本着互信、创新、互利的原则与华为建立长期、互利的合作伙伴关系。-朱曼哈林说。

政府副总理兼贸易和一体化部部长指出，哈方对华为提出的任何开发和实施有助于行业发展的创新解决方案的建议持开放态度。

【编译：小穆】