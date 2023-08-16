国内多数地区的气温将逐步回升

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--国家气象总局发布了8月16日至18日的天气预报。



消息称，未来三天国内多数地区将保持降雨、雷电和强风等不稳定天气。

只有国内北部、中部和南部地区保持晴朗天气。气温方面，多数地区的气温将逐步回升。