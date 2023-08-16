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国内多数地区的气温将逐步回升

2023 年 8月 16 日 星期三 , 17:19
国内多数地区的气温将逐步回升

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--国家气象总局发布了8月16日至18日的天气预报。

消息称，未来三天国内多数地区将保持降雨、雷电和强风等不稳定天气。

只有国内北部、中部和南部地区保持晴朗天气。气温方面，多数地区的气温将逐步回升。
天气   社会   国家气象总局  
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