阿拉木图市市长向阿克肯特火灾英勇救援者颁发荣誉勋章

哈通社/阿拉木图/8月16日--受国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的委托，阿拉木图市市长叶尔波拉特•多萨耶夫今天对参与阿克肯特住宅小区火灾救援行动的市民颁发荣誉勋章。

根据国家元首颁发的命令，为表扬在危急时刻表现出无畏精神的英勇行动，授予以下市民“英勇行动（Ерлігі үшін）”勋章：Expo Masters有限责任公司项目经理特列吾詹·阿赫梅特詹、Спарк Электромеханик有限责任公司职工古乃·须克卢、埃利达尔·斯迈洛夫、柯南·马麦多夫、Gask Construction有限责任公司吊车驾驶员耶尔德林·哈利里，以及Frank-Asia物业公司吊车驾驶员瓦蒂姆·洛马诺夫。

-这场悲剧表明了我们市民的勇气、同情心和愿意为他人冒险的精神。我要对在火灾发生当天主动前来帮助消防队员的所有热心人表示感谢。国家元首最近在一次大会上指出，只有依靠诚实的公民，我们才能创造公正的哈萨克斯坦。我们都应该努力成为充满爱心的人。-他说。

同时，多萨耶夫也向专业的消防人员表示感谢，他们在火灾现场进行了高效的救援工作。

今年8月1日，阿拉木图市一栋16层住宅楼发生火灾。当天下午18时46分，大伙被扑灭。在这场火灾中，包括16名儿童在内的31人被送往医院，其中还包括2名孕妇。

【编译：阿遥】