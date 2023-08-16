哈中商业论坛在深圳举行

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--哈萨克斯坦-中国商业论坛14日在深圳举行。

深圳市的200多名商业领域代表参加了哈中商业论坛。

此次论坛由哈萨克斯坦中国贸易促进会和Shenzhen Cross Supply Service Association联合举办，论坛聚集了对哈萨克斯坦的投资机会感兴趣的潜在中国投资者。

论坛开幕式上，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部长塞热克·朱曼哈林指出了两国人民之间的密切联系。

同时，副总理确定了哈萨克斯坦的三个主要投资方向。 其一是物流，发展现有的和开发新的运输线，建设基础设施和开设装卸中心等。

-边境地区的贸易和经济中心，以及物流中心网络正在建设当中，并具有进一步扩张的潜力。 哈萨克斯坦的每个州也有考虑到其特点设立的特别经济和工业区，将为这些经济和工业区实施税收优惠和特殊的法律制度。近期，还推出了旨在减轻投资者初期负担的投资税收抵免。-他说。

他指出，产品深加工是第二个投资方向，农业是第三个投资方向。

值得一提的是，2022年，哈萨克斯坦和中国之间的相互贸易额达到创纪录水平，达到241亿美元。 特别是哈产品对华的出口额增长三分之一以上，达到了132亿美元。 进口增长33.5%，达110亿美元。 2023年上半年，两国贸易额增长20.5%，达136亿美元，其中哈萨克斯坦的出口额为63亿美元。

【编译：阿依波塔】