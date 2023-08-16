萨亚萨特·努尔别克会见新加坡科技设计大学校长

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--作为对新加坡工作访问的一部分，哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克于15日同新加坡科技设计大学领导层举行会晤。双方就在科学和高等教育领域开展合作的前景进行了深入讨论。



新加坡科技设计大学校长张道昌教授向哈萨克斯坦代表团介绍了该校的教学活动。据他介绍，该校专注于创新和设计专业，为每位学生提供独特的科学和技术知识相结合的教育。

萨亚萨特·努尔别克部长则介绍了科学和高等教育部为促进哈萨克斯坦科学和高等教育事业发展所采取的系统性改革进程。

-哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特-托卡耶夫为我部明确了优先方向。哈萨克斯坦成功实施了“博拉沙克”助学金项目，该项目资助下，我们的学生有机会在世界一流大学完成学业。此外，根据国家元首的指示，我们推出了‘500位科学家’项目，每年都有年轻学者被派往海外大学和知名科研中心接受培训深造。-他说。

哈萨克斯坦代表团还参观了新加坡科技设计大学的教学设施。校方详细介绍了该校的基础设施和硬件条件，并向代表团展示了拥有3D打印机、5G技术以及戴森研发成果的实验室。

会议结束时，萨亚萨特·努尔别克部长邀请新加坡科技设计大学与哈萨克斯坦的高等院校在教学计划完善、科研学术交流等方面建立和加强合作。

【编译：阿遥】