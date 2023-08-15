哈萨克斯坦贸易部长会见中国正威集团董事长

哈通社/阿斯塔纳/8月15日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林13日率团访问中国深圳。

据贸易和一体化部新闻处消息，朱曼哈林部长在深圳与中国正威集团创始人兼董事长王文银举行了会谈。

- 我们知道贵公司从事金属加工，并已经引进了足够的深层加工技术。我们邀请贵公司参与哈萨克斯坦的金属加工生产。我国希望在该领域吸引投资。我们生产铝、锌、铜等金属，但成品很少。根据国家立法，政府通过签订投资合同给予投资优惠。新的投资工具旨在对投资者提供了包括稳定性在内的特殊条件。我们邀请您与我们在该领域开展合作，建立务实的双边合作。-朱曼哈林说。

哈萨克斯坦贸易部长指出，哈中两国之间有着传统友好关系，两国领导人之间保持着良好的互信和友谊。因此，两国之间的商业合作应在密切友好的伙伴关系中发展。

哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长邀请该公司参与建立从勘探、生产到金属加工的全流程。

-若您能分享您的半导体制造经验，培训我们的金属加工专家，我们将很感兴趣。-他说。

-当前，我公司在中国200强企业中位居第20位，而在100强私营企业中入围前5。全球财富500强世界排名中，年收入为1000亿美元。由于我们的加工技术，经过加工后的产品，价格往往能够比原材料高出十倍百倍甚至千倍。如果您邀请我们参与从生产到加工的项目，并且在哈萨克斯坦投资项目实施期间有折扣，那么我们有兴趣参与。-他说。

中国正威集团董事长王文银积极响应哈方的建议。

关于人员培训，正威集团创始人表示，该公司正在与投资者在这个方向开展合作。

-在实施联合投资项目期间，哈萨克斯坦专家可以来中国学习。哈萨克斯坦与新疆接壤，交通便利，我们看到该地区合作潜力巨大。我公司在该地区设有铜加工厂。我们可以讨论在哈萨克斯坦建立这样的企业。-王文银说。

此外，王文银对农业领域的合作表现出浓厚的兴趣。

最后，双方就哈萨克斯坦代表团回国后制定一系列可能的合作建议，并提交中方审议达成了共识。

【编译：小穆】