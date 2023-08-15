哈萨克塔兹猎犬将首次参加国际犬展

哈通社/阿斯塔纳/8月15日 —— 世界犬业联盟（FCI）大会将于8月21~23日在日内瓦召开。2只哈萨克塔兹猎犬将参加大会框架下举行的世界狗展（World Dog Show-2023）。

哈萨克斯坦犬业联盟称，这是哈萨克塔兹犬首次参加世界级狗展。

-我们与世界犬业联盟进行了一系列会谈。最终，哈萨克塔兹猎犬获准参加今年的世界狗展。很感谢世界犬业联盟的支持。-哈萨克斯坦犬类学家联盟主席包尔詹·赛力克哈里说。

据他介绍，世界犬业联盟大会还将审议哈萨克斯坦犬业联盟正式成为该组织成员的问题。

据悉，塔兹猎犬一直被认为是哈萨克人的自豪。在各种犬的品种当中，由哈萨克人亲手培育并陪伴着哈萨克人走过了无数岁月的塔兹犬，更可以称之为最纯粹的哈萨克本土猎犬品种。

塔兹犬，迅疾、灵巧、整洁却又稀少。

关于塔兹犬最早的记载可以追溯到公元前7世纪的岩画，擅长追猎野兔、狐狸等动物，性情温和，身高55-70厘米，体重15-35奔跑时速最快可达80公里每小时。饥荒年代，驯养塔兹犬的猎人获取的猎物甚至能喂饱一乡的民众。

值得一提的是，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和参议院（议会上院）去年年底通过了关于保护和繁殖塔兹犬和哈萨克牧羊犬的法案。

1月3日，托卡耶夫总统签署批准了该法案。

据Еnergyprom.kz数据显示，目前在哈萨克斯坦境内的塔兹猎犬总数约为千余只。

【编译：小穆】