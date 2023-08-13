乌兹别克斯坦能源部门进入紧急运行模式

哈通社/塔什干/8月13日--为确保秋冬季节能源供应系统的稳定运行，乌兹别克斯坦能源部门将进入紧急运行模式。乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在全国能源问题视频会议上宣布了这一重要决定。

会议期间，能源行业综合体和地方政府负责人收到了一系列指示，以确保能源供应系统的持续运行。米尔济约耶夫指出，下半年要保障生产300亿立方米天然气和410亿千瓦时电力，确保用户获得不间断的供应，同时将地下储气库的储气量至少增加至35亿立方米。

此外，会议还确定了在10月1日之前完成1100公里的电网和402台变压器的维修任务。在秋冬季节，要确保居民和公共设施持续获得天然气供应。年底之前，需要生产40万吨汽油并进口12万吨。

乌兹别克斯坦总统还强调，能源部门和各地政府必须通力合作，采取联合措施，保障在年底前实现节约电力3700万千瓦时和天然气24亿立方米。

米尔济约耶夫同时强调了在公共设施和国家机构中再安装250兆瓦的太阳能电池板的重要性。

据悉，今年1月，乌兹别克斯坦遭遇了异常低温天气，创下历史气象观测记录。这一寒冷天气导致乌兹别克斯坦面临了严重的能源危机。作为应对措施，乌兹别克斯坦国家元首因冬季准备不足而解除了一些高级官员的职务。

【编译：阿遥】