外交部长与欧洲安全与合作组织轮值主席举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/8月11日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾11日会见对哈萨克斯坦进行正式访问的欧洲安全与合作组织轮值主席、北马其顿共和国外交部部长布亚尔·奥斯马尼。

会谈期间，双方讨论了欧安组织框架下的问题和组织内部的政治局势，并就恢复参与国之间的信任和建设性对话的可能途径问题交换了意见。

布亚尔·奥斯马尼谈到了北马其顿在欧洲安全与合作组织框架下的优先事项，并分享了自己对组织进一步发展的看法。

同时，他强调了2010 年《阿斯塔纳宣言》中设定的目标和任务的重要性。

哈外长穆拉特·努尔特列吾表示，欧安组织是解决组织框架下危机局势的重要谈判平台。 哈萨克斯坦将继续为加强欧洲安全与合作组织做出贡献，并进一步支持轮值主席。

会谈的另一个主题是，计划今年年底在斯科普里举行的欧安组织成员国外交部长理事会会议的筹备工作。

此外，在与北马其顿的伙伴关系框架内，双方讨论了双边合作最有前景的领域，包括运输、物流、农业、采矿和旅游业。

鉴于哈萨克斯坦和北马其顿都是内陆国家，两国有兴趣开发新的贸易路线。

会谈的主要内容还包括，签署双向免签协议的可能性，以及促进民族间和宗教间团结问题。

最后，两国外长就在双边和地区平台上开展定期对话达成共识。

统计数据显示，2022年哈萨克斯坦与北马其顿之间的贸易额达930万美元（其中，出口730万美元，进口200万美元），比2021年增加5.5倍。

【编译：阿依波塔】