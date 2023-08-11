托卡耶夫总统会见欧安组织轮值主席奥斯马尼

哈通社/阿斯塔纳/8月11日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫11日在总统府会见的到访的欧洲安全与合作组织轮值主席、北马其顿共和国外交部部长布亚尔·奥斯马尼。



托卡耶夫总统对来宾的到访表示了欢迎并指出，布亚尔·奥斯马尼以欧安组织轮值主席身份对哈萨克斯坦进行的访问有着重要的意义。

- 您的此次访问对我们而言意义重大。我想要着重指出，作为欧安组织的可信赖的成员国，哈萨克斯坦支持组织。虽然组织内部存在一些意见分歧，但欧安组织始终时不可替代的，因此我们应该为发展他的潜力投入力量。当我们在2025年迎来庆祝《赫尔辛基最后议定书》50 周年时，确保欧安组织继续充当独特的对话平台将是至关重要的。我们与欧安组织的牢固伙伴关系基于建立安全社区的共同愿景，这一愿景已载入 2010 年欧安组织峰会的《阿斯塔纳宣言》。- 托卡耶夫总统说。

国家元首还着重强调了哈萨克斯坦与北马其顿加深双边合作关系的前景。

- 两国双边关系不存在任何问题，双方在拓展合作层面取得了巨大的成就。我们将贵国是为哈萨克斯坦在欧洲非常重要的合作伙伴，并且我们已经决定在斯科普里开设大使馆。- 托卡耶夫总统说。

布亚尔·奥斯马尼表示，欧安组织对同哈萨克斯坦和中亚区域之间发展互动关系极为重视。他进一步指出，2010年在阿斯塔纳举行的欧安组织峰会中，哈萨克斯坦哈萨克斯坦在支持该组织的主要活动领域发挥了积极作用。

- 北马其顿担任欧安组织轮值主席期间的口号是——《为了所有人》。这体现了我们以人为本的理念。您的改革方针也将重点放在了相似的理念之上，这不仅符合欧安组织的基本原则和任务，也符合我们担任轮值主席期间的优先方向。与此同时，我们也非常赞赏哈萨克斯坦在地区和国际合作方面发回的积极作用。- 布亚尔·奥斯马尼说。

会谈最后，国家元首请布亚尔·奥斯马尼代为转达他对北马其顿总统斯特沃·彭达罗夫斯基的问候，并邀请后者在合适的时候访问哈萨克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】