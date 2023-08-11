联合国对厄瓜多尔总统候选人遭枪杀予以强烈谴责

哈通社/阿斯塔纳/8月11日--联合国秘书长古特雷斯、联合国驻厄瓜多尔国家工作队以及人权事务高级专员蒂尔克当地时间10日相继发表声明，对厄瓜多尔总统候选人比利亚维森西奥8月9日在首都基多北部遭枪杀予以强烈谴责，并共同呼吁要将肇事者绳之以法。

古特雷斯10日通过发言人对比利亚维森西奥遇刺身亡予以强烈谴责，并称这种性质的袭击对民主构成严重威胁，肇事者必须被绳之以法。他同时向厄瓜多尔政府和人民、尤其向比利亚维森西奥的家人表示声援。

他表示，联合国随时准备继续向厄瓜多尔当局提供支持，以期按照国际人权准则和标准来解决暴力问题。

联合国驻厄瓜多尔国家工作队也称这一事件是对该国“民主体制的攻击”，并呼吁加倍努力以遏止影响到全体厄瓜多尔人的暴力浪潮。

人权高专蒂尔克则强调，必须迅速且公平地对这一事件展开透明、彻底和独立的调查。他明确指出，“向政治候选人施加暴力对选举进程和人们表达民主意愿的能力构成严重威胁”。

据媒体报道，59岁的比利亚维森西奥事发时刚刚结束一场竞选集会。他在走出集会场所时遭到数次射击，头部中枪，被送往医院后确认死亡。

据了解，厄瓜多尔将于8月20日提前举行总统和国民代表大会（议会）选举，选出总统、副总统以及议会137名议员。有报道称，随着选举临近，厄瓜多尔国内暴力事件频发，该国政府认为这与国内有组织犯罪和贩毒活动密切相关。

零据外媒报道，厄瓜多尔总统拉索10日宣布全国进入为期60天的紧急状态，并表示大选仍将于8月20日举行。

拉索10日在电视讲话中宣布，全国哀悼三天，并进入为期60天的紧急状态。他表示，比利亚维森西奥被谋杀是一起“带有恐怖主义性质的政治犯罪”，但大选不会因此而中断。他将调动全国范围内的武装部队和警察维护民众安全，确保选举顺利进行。